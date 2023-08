Lange file op de A58 na ongeluk en vrachtwagen met pech

De A58 is donderdagochtend bij Moergestel weer deels open richting Tilburg na een ongeval. Even was de snelweg helemaal dicht. Toch staat veel verkeer nog altijd muurvast op de A58, mede vanwege een vrachtwagen met pech bij Oirschot richting Eindhoven.

In beide rijrichtingen is er veel vertraging. Er staat op dit moment een lange file vanaf Oirschot richting Tilburg door een ongeval. De rechterrijstrook is gesloten en dat zorgt rond tien uur voor drie kwartier vertraging. Het is onduidelijk wanneer de weg weer helemaal geopend wordt.

Ook aan de andere kant is het raak. Een vrachtwagen met pech zorgt vanaf Oirschot richting Eindhoven voor een lange file, want ook daar is de rechterrijstrook gesloten. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en A65. Naar verwachting gaat de snelweg daar weer snel helemaal open, meldt Rijkswaterstaat.

Ongeval

In het geval van het ongeval spreekt de ANWB over een onwelwording. Een auto is van de weg geraakt en naast de snelweg in een weiland tot stilstand gekomen. Er zijn doeken rondom de auto gezet. Er landde een traumahelikopter naast de snelweg. Meerdere hulpdiensten zijn nog ter plaatse, waaronder politie en brandweer.