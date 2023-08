Mannen neergeschoten op kinderfeestje, verdachte na 8 jaar opgepakt

De 42-jarige Christo H. uit Bergen op Zoom, die sinds 2015 gezocht werd na een schietpartij op een kinderfeestje, is woensdagavond in Marokko aangehouden.

H. werd in december 2018 tot twaalf jaar cel veroordeeld voor het neerschieten van twee mannen op een kinderfeestje in Bergen op Zoom. Aanleiding was een kinderruzie in een speeltuin op 27 juni 2015.

H. schoot van dichtbij. Wonder boven wonder overleefden beide slachtoffers de schietpartij. Een van hen werd geraakt in de buik en de rug, de ander in zijn been. Na die bewuste dag was H. spoorloos. Hij belandde op de Nationale Opsporingslijst.

10.000 euro voor gouden tip

Het Openbaar Ministerie had een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die leidde tot zijn aanhouding. Het tipgeld hoeft niet te worden uitgekeerd, want de man is gevonden door politiespeurwerk.

Het vermoeden was dat hij deels in Marokko verbleef en daarom werd intensief samengewerkt met de Marokkaanse politie, maakte het OM donderdag bekend. Nederland zal Marokko vragen om zijn uitlevering.

