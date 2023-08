112-nieuws: mogelijk schoten op camping • fietsendief gepakt in Roosendaal

09.28

De politie heeft op de Wouwseweg in Roosendaal een 41-jarige fietsendief aangehouden. Agenten zagen de man donderdagavond rond zeven uur rijden op een fiets, waarvan het slot was opengebroken. Toen ze hem aanhielden, bleek al snel dat de fiets even daarvoor vanaf het Alfred Ostplein was gestolen. De man is daarop gearresteerd.