112-nieuws: onderzoek op camping na melding schot • brand verzorgingshuis

01.02

De politie deed afgelopen nacht met meerdere eenheden onderzoek op camping De Witte Plas in Schijf na een melding dat daar geschoten zou zijn. De melding kwam rond middernacht binnen. De agenten kregen bij het onderzoek ondersteuning van de landelijke eenheid, meldt een 112-correspondent. Afgelopen nacht was nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld en of er daadwerkelijk geschoten is. Er is wel een verdachte aangehouden. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

LEES OOK: Onderzoek op camping na melding schoten, verdachte aangehouden