112-nieuws: auto botst op afzetting • rijstrook A27 dicht na ongeval

10.17

Een 38-jarige Tilburger is afgelopen nacht aangehouden nadat hij agenten mishandelde aan de Paleisring in het Tilburgse uitgaanscentrum. De agenten waren naar een café aan de Paleisring gegaan nadat de man daar een andere bezoeker had mishandeld. Toen de agenten de man aanspraken, sloeg hij een agent met gebalde vuist - met daarin een bierglas - tegen het hoofd. De agent liep daarbij een hoofdwond op die in het ziekenhuis gehecht moest worden. Ook een andere agent kreeg een klap op het hoofd. De man had een promillage van ruim 1,4. Hij is vastgezet.