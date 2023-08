112-nieuws: auto botst op boom in Liempde • hardleerse automobilist

09.53

Een 24-jarige Tilburger is gisteravond in de Wandelboslaan in Tilburg voor de vijfde keer door de politie betrapt op autorijden zonder rijbewijs. Hij werd door de agenten aan de kant gezet omdat ze zagen dat de man zijn autogordel niet droeg. Het kenteken van de auto bleek ongeldig verklaard. De auto is in beslag genomen.

