112-nieuws: duo aangehouden na steken man • inbrekers in restaurant

09.42

De man die afgelopen nacht gewond raakte bij een steekpartij op de Nieuwe Prinsenkade in Breda is een 24-jarige man uit Oekraïne. Dat maakte de politie vanochtend bekend. De man werd in zijn been geraakt na een opstootje bij de taxistandplaats. De politie arresteerde een 30-jarige man uit het Belgische Deurne en een 22-jarige man uit het Belgische Kapellen. Het slachtoffer, dat flink dronken was,, is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.