112-nieuws: steekpartij in Breda • motorrijder is rijbewijs 7 maanden kwijt

05.32

De 53-jarige motorrijder die vorige week vrijdag aan het racen was over de N267 bij Haarsteeg is liefst zeven maanden zijn rijbewijs kwijt. Dat heeft het OM bepaald, liet de politie gisteravond weten. De man was op dat moment net tien dagen in het bezit van zijn motorrijbewijs. De motorrijder werd betrapt toen hij met een snelheid van 164 kilometer per uur over de weg reed. Op de N267 geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. De man kreeg ook een proces-verbaal.