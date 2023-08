112-nieuws: twee auto's botsen • brand in trimsalon

11.10

Het onderzoek naar de schoten vannacht aan de Berghemseweg in Oss, is nog in volle gang. Vragen over hoe vaak er is geschoten en of de politie uitgaat van een gerichte actie, kan een woordvoerder nog niet beantwoorden. "Het is nog te vroeg hierover iets te zeggen", geeft hij aan.

De politie is op zoek naar camerabeelden. Ook vraagt ze mensen die iets hebben gezien of gehoord om zich te melden.

Rond half vier werden er schoten gelost in de straat. Daarbij werden twee winkels en een auto geraakt. Er raakte niemand gewond. In de straat zelf gaven vanochtend verschillende mensen aan niks te hebben gehoord. Bewoners aan de achterkant van de winkels zeggen wel dat ze heel duidelijk drie schoten hebben gehoord. Onze verslaggever die in Oss was, heeft in elk geval drie kogelinslagen gezien.

LEES OOK: Schietpartij in Oss, twee winkels en een auto geraakt