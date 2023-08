Gewonde bij steekpartij in gebedsruimte Eindhoven, mes onder auto gevonden

Bij een steekpartij bij een kleine islamitische gebedsruimte in een huis in Eindhoven is maandagavond iemand gewond geraakt. Tijdens een dienst in de gebedsruimte aan de Heezerweg werd er op de deur gebonsd en stond er een man met een mes voor de deur. De verdachte zou volgens een 112-correspondent gelijk om zich heen hebben gestoken. Daarbij is iemand, die het mes wilde afweren, lichtgewond geraakt.

In de hal van de gebedsruimte zou vervolgens een kleine vechtpartij zijn geweest. De verdachte is daarna op een scooter op de vlucht zijn geslagen en heeft het mes onder een auto gegooid. De politie heeft de man in de omgeving van de gebedsruimte opgepakt. De kleine gebedsruimte zit in een rijtjeshuis en in 24 uur per dag open voor mensen die er willen komen bidden. Waarom de man met een mes bij de gebedsruimte naar binnen wilde, is niet duidelijk. De politie doet verder onderzoek.

Foto: SQ Vision.

