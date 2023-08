112-nieuws: vrachtwagen op zijn kant • auto's door brand verwoest

06.00

Twee auto's zijn vannacht aan de Sleutelbloem in Berghem door brand verwoest. De melding van de brand in de wijk Piekenhoef kwam rond half drie bij de brandweer binnen. Toen de brandweer niet veel later in de straat was, bleek het vuur al overgeslagen van een eerste naar een tweede auto.

Er kwam heel wat schuim aan te pas om het vuur te doven. De oorzaak van de brand is onbekend.