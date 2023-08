112-nieuws: auto crasht op A65 Berkel-Enschot • ramkraak in Someren

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

07.05 Lichaam verdronken jongen gevonden Het lichaam van de 14-jarige jongen uit Hapert die woensdagmiddag verdronk in een zwemplas in Eersel, is woensdagavond door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) geborgen. Dat maakte de politie bekend. De jongen was met vrienden aan het suppen op de recreatieplas van camping TerSpegelt aan de Postelseweg. Toen hun supboards omsloegen, raakte het drietal te water. Twee jongens konden door omstanders worden gered. Voor de 14-jarige jongen kwam die hulp te laat. LEES OOK: Lichaam verdronken jongen (14) gevonden in zwemplas Eersel

04.58 Ramkraak in Someren Bij juwelierszaak Herman Geurts aan de Kanaalstraat in Someren is afgelopen nacht rond halfvier een ramkraak gepleegd. De daders zouden met een auto een container door de gevel van de zaak hebben gereden. De ramkrakers zijn gevlucht in een andere auto. De politie heeft die nog achtervolgd, maar zou die bij Maarheeze uit het oog zijn verloren. LEES OOK: Ramkraak bij juwelier, daders rijden met auto een container de zaak binnen