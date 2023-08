112-nieuws: chalet Vinkel uitgebrand • vermiste man Vught terecht

04.49

In een chalet op vakantiepark Vinkeloord in Vinkel woedde afgelopen nacht brand. Rond drie uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd. De brandweer moest de deur van het chalet forceren om binnen te komen. In het chalet was niemand aanwezig. De brandweer had het vuur snel onder controle. De brand is volgens de politie veroorzaakt door een 'technisch element'. De brand betrok flink wat bekijks. De schade aan het chalet is, ondanks de snelle inzet van de brandweer, groot.