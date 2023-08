Geniet van de zon want komende week gaat de temperatuur een stuk omlaag

Zonliefhebbers hebben de komende dagen weinig te klagen. De temperaturen gaan omhoog en de zon laat zich goed zien. Pas in de loop van komende week verandert dit. "Dan gaat de temperatuur echt een flink stuk naar beneden."

Ook deze vrijdag wordt mooi, vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "De start was nog grijs. Maar die lage bewolking lost de komende uren geleidelijk op. Vanaf het middaguur zal het een beetje wisselend bewolkt zijn, met soms flinke zonnige perioden. We komen dan in veel warmere lucht terecht. Het wordt vrijdagmiddag zomers warm, 26 tot lokaal 29 graden. Daarbij staat heel weinig wind, dus het zal een beetje broeierig aanvoelen."

"Zondag wordt het nog wat zonniger."

Dit vormt de voorbode van een langere periode met mooi weer. "Misschien dat er komende nacht in de westelijke helft van onze provincie een enkele bui zal zijn, maar dat zal echt plaatselijk zijn. De meeste buien trekken over de Noordzee en het westen van Nederland, daar hebben we weinig last van." Ook zaterdag breekt in de loop van de dag de zon door. "Dan wordt het gemiddeld zo'n 26 graden. Zondag ook. Dan is het waarschijnlijk nog wat zonniger. Tijdens heel het weekend staat er heel weinig wind. Meestal kracht 1 of 2, uit westzuidwestelijke richting."

"De temperatuur gaat vanaf donderdag een flink stuk naar beneden."