112-nieuws: man thuis overvallen in Tilburg • botsing op A50

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

06.10 Man overvallen in Tilburg De bewoner van een appartementencomplex aan de Hasseltstraat in Tilburg is rond zes uur vanochtend overvallen. Twee mannen drongen zijn appartement binnen. Zij wilden drugs hebben en bedreigden en mishandelden de bewoner. Die liep hierbij een hoofdwond op. De daders worden tussen de 20 en 25 jaar oud geschat en droegen op het moment van de overval donkere kleren. Of ze daadwerkelijk iets hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek rond een appartementencomplex aan de Hasseltstraat in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). De melding van de overval aan de Hasseltstraat in Tilburg kwam rond zes uur zaterdagochtend binnen (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

04.18 Auto's botsen op kruising in Breda: een dode Bij een botsing op de kruising van de Graaf Engelbertlaan met de Mastbosstraat in Breda, waarbij twee auto's betrokken waren, is afgelopen nacht iemand om het leven gekomen. De botsing vond rond halfdrie 's nachts plaats. LEES OOK: Dode bij botsing auto's op kruising, slachtoffer uit de auto geslingerd De botsing vond plaats op de kruising van de Graaf Engelbertlaan met de Mastbosstraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).