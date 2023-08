112-nieuws: schade bij inhaalactie auto met caravan • opstootje op kermis

13.25

Een auto met caravan is vanmiddag zwaar beschadigd geraakt toen de bestuurder een vrachtwagen probeerde in te halen op de A67 bij Geldrop. Tijdens het inhalen begon de caravan te slingeren. In Nederland mag een auto met caravan maximaal 90 kilometer per uur rijden, als het gewicht van de caravan (of aanhanger) onder de 3500 kilogram is. Is het gewicht hoger, dan mag je maximaal 80 kilometer per uur rijden. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.