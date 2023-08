PSV-aanwinst Schouten voelt zich thuis in Brabant: "Het is erg gemoedelijk"

Jerdy Schouten maakte zaterdagavond twee dagen na zijn presentatie al zijn debuut voor PSV. De middenvelder moest in de rust invallen als centrale verdediger en zo mede zorgen voor een comeback. Dat lukte en dus kon hij spreken van een geslaagd debuut. Na afloop stond hij stil bij zijn keuze voor de Eindhovense club: “Ik wil om de prijzen spelen.”

Een goed gevoel had Jerdy Schouten toen hij door Eindhoven heen liep. Brabant zou wel eens een provincie kunnen zijn die goed bij de kersverse PSV-aanwinst past. “Ik wilde graag naar PSV. De club gaf mij een goed gevoel, maar ook toen ik in de stad ging kijken. Het is erg gemoedelijk en dat is prettig.

“Ik ben zelf een rustige jongen en ik had het idee dat ze hier in Brabant ook rustig waren”, vervolgde hij zijn verhaal. “Ik kon rustig door de stad lopen zonder dat iedereen op mij af kwam voor een shirtje of een handtekening. De Brabanders zijn niet zo overdreven enthousiast.”