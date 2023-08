112-nieuws: schade bij kop-staartbotsingen A65 • taxichauffeur bekeurd

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

07.22 Taxichauffeur bekeurd Een taxichauffeur werd afgelopen nacht op het Stationsplein in Eindhoven betrapt op het niet gebruiken van zijn boordcomputer in de taxi. Daarmee worden de taxiritten en de arbeidstijden geregistreerd. De man uit Zaandam kreeg daarop een boete van bijna 2200 euro en hij mag 72 uur lang niet werken. Zijn werkgever kan een boete van vierduizend tegemoet zien.

03.48 Schade bij kop-staartbotsingen A65 Op de A65 vonden afgelopen nacht twee kop-botsingen plaats bij knooppunt De Baars. De ongelukken stonden los van elkaar, laat een weginspecteur van Rijkswaterstaat weten. Hierbij waren in totaal vier auto's betrokken. Een van de betrokken bestuurders bleek onder invloed van alcohol en is meegenomen naar het politiebureau.