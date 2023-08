RKC Waalwijk blijft puntloos na nederlaag tegen koploper

RKC Waalwijk blijft na twee competitiewedstrijden op nul punten staan. De ploeg van trainer Henk Fraser was zondagmiddag niet opgewassen tegen AZ: 1-3.

In de beginfase gaven de Alkmaarders flink gas en daar had RKC Waalwijk moeite mee. Dat leidde tot enkele kansjes, maar doelman Etienne Vaessen hield zijn doel schoon. Aan de andere kant brak de pijlsnelle Denilho Cleonise door, maar doelman Mathew Ryan bracht redding. De bezoekers waren via een corner van Yukinari Sugawara en een daaropvolgende kopbal op de lat het dichtst bij een doelpunt.

Het was sowieso de helft van Cleonise, want met zijn snelheid was hij een plaag voor de Alkmaarse defensie. Zo stond hij kort voor rust aan de basis van de openingstreffer. Zijn schot belandde op de hand van AZ-middenvelder Dani de Wit, waarna scheidsrechter Alex Bos naar de stip wees. Michiel Kramer wist wel raad met dit buitenkansje en knalde hard binnen. Bij het vieren van de goal kon hij het niet laten om de uitsupporters te provoceren.

In de tweede helft was het opnieuw AZ dat scherp startte. Eerst gaf spits Vangelis Pavlidis een waarschuwing met een lob, in de 54ste minuut was het wel raak door de Griekse spits. Zes minuten later schoot Dani de Wit de bezoekers naar 1-2.

RKC Waalwijk was aanvallend onmachtig, de gelijkmaker hing geen moment in de lucht. AZ gaf achterin niets weg en voorin bleef het loeren op de beslissende 1-3. Die viel in de 79ste minuut door opnieuw Pavlidis. Met een driedubbele wissel probeerde Fraser nog iets te forceren, maar in de stand kwam geen verandering meer.

AZ is door de winst koploper in de Eredivisie, RKC Waalwijk wacht nog op het eerste punt.