112-nieuws: ongeluk op A17 • bestelbus strandt op A58

08.15

Het verkeer op de A17 van Dordrecht richting Roosendaal moest vanochtend rekening houden met een file bij industrieterrein Moerdijk. Daar gebeurde rond halfzeven een ongeluk. De rechter rijstrook was daar afgesloten. De file begon bij knooppunt Klaverpolder. De vertraging bedroeg rond halfacht vanochtend zo'n twintig minuten. Omrijden kon via Breda over de A16 en de A58. Om kwart over acht was de weg weer vrij.