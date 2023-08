112-nieuws: ravage na botsing • Auto op kop bij ongeluk

04.06

Drie auto's zijn afgelopen nacht door brand verwoest aan de Mascagnistraat in Tilburg. Een ging volledig in vlammen op. Rond drie uur werd het vuur op de parkeerplaats, pal naast een flatgebouw, ontdekt. De brandweer was snel aanwezig. Die kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.

Volgens een buurt bewoner waren er even voor drie uur al meerdere harde knallen te horen. "Ik dacht eerst dat het vuurwerk was. Maar toen was er plots een vierde knal, waarna heel mijn kamer oranje werd verlicht. Het was een grote vuurzee."