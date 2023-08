112-nieuws: man met drugs op achter stuur • vermiste jongens terecht

06.15

Agenten zagen vannacht rond kwart voor twee een auto slingerend over de Europaweg in Helmond rijden. Toen ze de bestuurder langs de kant zetten en controleerden, bleek zijn rijbewijs eerder al ongeldig te zijn verklaard. Uit een speekseltest bleek bovendien dat hij cannabis had gebruikt. De man is aangehouden.

Even eerder hielden de agenten al een andere automobilist aan. Hij bleek achter het stuur te zitten terwijl hij onder invloed was van cannabis en cocaïne. Deze man werd door de agenten langs de kant gezet omdat hij al eerder was gepakt voor het rijden onder invloed. Agenten herkenden zijn auto.