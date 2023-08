112-nieuws: twee mannen opgepakt op A50 • drie auto's botsen op kruising

16.53

Op de A50 bij Ravenstein is een ongeluk gebeurd en is de linkerrijstrook dicht. Meerdere auto's moeten geborgen worden. In de andere rijrichting staat een kijkersfile. De vertraging loopt op tot een uur, zo meldt Rijkswaterstaat. Verkeer vanuit Eindhoven in de richting Arnhem krijgt het advies om te rijden via Den Bosch en Tiel (A2, A15). Verkeer vanaf knooppunt Hintham wordt omgeleid via de A2/A15 en vice versa vanaf knooppunt Valburg. De weg is rond half zes weer helemaal vrijgegeven.