112-nieuws: stapel pallets in brand • code geel voor onweer

06.00

Bij een boerderij aan de Bosrandweg in Deurne moest de brandweer vannacht in actie komen om een stapel pallets die in brand was gevlogen te blussen. Het vuur woedde op het terrein van een melkveehouder. Er was veel rook te zien. De brand werd rond middernacht gemeld. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.