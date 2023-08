Waarschuwing voor stevige onweersbuien, vanaf 12.00 uur code geel

Onder meer in onze provincie waarschuwt het KNMI donderdag vanaf het middaguur tot aan het begin van de avond voor stevige onweersbuien. De onweersbuien kunnen samengaan met windstoten van zestig tot zeventig kilometer per uur, hagel en veel regen in korte tijd. Reden voor het meteorologisch instituut om onder meer voor onze provincie vanaf 12 tot 18 uur code geel af te geven.

Onze weerman Johnny Willemsen van Weerplaza verwacht dat het echte noodweer ten zuiden van ons zal blijven. Al kunnen we ook volgens hem wel wat regen en onweer verwachten. "De modellen zijn het niet met elkaar eens", zegt hij donderdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. "Dat maakt het geven van een weersverwachting voor vandaag lastig."

Donderdagochtend was het rond acht uur al zonnig en een graad of 18. Die temperatuur zal snel oplopen naar op de meeste plekken in onze provincie zo'n graad of 25, maar in het oosten misschien wel 28 graden. Vervolgens is het vanmiddag volgens Willemsen dus afwachten of het echt los zal gaan. "Een fors onweerscomplex trekt van Normandië in Frankrijk richting België en misschien ook wel een beetje onze kant op", legt hij uit.