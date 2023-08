Betonblokken van vrachtwagen gevallen op A16, urenlange file richting Breda

Op de A16 bij knooppunt Zonzeel richting Breda is een vrachtwagen donderdagmiddag meerdere betonblokken verloren. De blokken zijn 1000 kilo zwaar en liggen over het wegdek verspreid. Er staat een urenlange file richting Breda.

Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Het is onduidelijk wanneer de weg weer opengaat.

'Langdurig gestremd'

Volgens de politie is omrijden vanavond beter en is de weg 'ernstig en langdurig gestremd' en is het daarom een goed idee om om te rijden.

De politie onderzoekt hoe de vrachtwagen de betonblokken kon verliezen.