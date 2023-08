112-nieuws: meisje vermist • gewonde bij ontploffing vuurwerkbom bij huis

01.23

Aan de Smoorstraat in Roosendaal ging afgelopen nacht een schuurtje in vlammen op. De brand werd rond kwart over twaalf 's nachts gemeld bij de brandweer. Toen die daar aankwam, stond de schuur al volledig in lichterlaaie. De brandweer heeft de schuur geblust en is daarna nog enige tijd bezig geweest met nablussen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Wat er in de schuur opgeslagen werd, is niet bekendgemaakt. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Vanwege de brand werd de Smoorstraat vanaf de Gastelseweg enige tijd afgesloten.