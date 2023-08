112-nieuws: auto's Breda door brand verwoest • code geel vanwege onweer

01.10

De bestuurder van een zogenoemde fatbike is zaterdagavond ernstig gewond geraakt nadat hij in aanraking kwam met een auto op de Sint Lambertusstraat in Budel-Schoot. Getuigen meldden dat de fatbiker zwalkend over de weg reed voordat het ongeluk gebeurde. De auto waarmee de fatbiker in botsing kwam zou traag door de straat hebben gereden. Desondanks viel de fatbiker hard. Een traumaheli werd opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

