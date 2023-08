Verwarde man gooit dakpannen naar beneden, arrestatieteam ter plaatse

Een verwarde man zit sinds half zeven zondagavond op het dak van een huis aan de Broekhovenseweg in Tilburg. De man gooit continu dakpannen naar beneden. Een arrestatieteam van de politie probeert de man naar beneden te krijgen. Ondertussen staan er honderden mensen op straat te kijken.

Eerder heeft een onderhandelaar al geprobeerd om de man van het dak af te praten maar dat is niet gelukt. Inmiddels zit het arrestatieteam samen met de onderhandelaar in een hoogwerker om contact te krijgen met de man. Maar ook dat is tot dusver niet gelukt.

Ondertussen blijft de man met dakpannen gooien. Het gebied rondom het huis is afgezet.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een verwarde man van wie ze verwachten dat hij niet direct iets kwaads in de zin heeft. "Als we hem naar beneden krijgen, zal hij aangehouden worden. Maar uiteindelijk draait het erom dat hulp krijgt, want dat is wat deze persoon nodig heeft."

Groot luchtkussen

Het huis is een rijtjeshuis aan de Broekhovenseweg, tegenover Café Bet Kolen. In het huis woont een ouder echtpaar, zij hebben volgens de politie niets met de man te maken en verblijven nog in het huis. Agenten en familie van het echtpaar zijn bij ze binnen.

Aan de voorkant van het huis ligt een groot luchtkussen, zodat de man opgevangen kan worden als hij naar beneden valt. Aan de achterkant van het huis ligt geen luchtkussen.