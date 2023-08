Spectaculaire estafette levert gouden plakken op

De Nederlandse atletes hebben op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest gestunt met goud op de 4x 400 meter. Het viertal, waaronder twee Brabanders, Eveline saalberg en Cathelijn Peeters, rende een Nederlands record van 3.20,72.

Eveline Saalberg uit Vessem ging van start en liep zich helemaal leeg op haar 400 meter. Lieke Klaver volgde haar en rent Nederland naar de derde plaats, om het stokje vervolgens door te geven aan de Dongense Cathelijn Peeters. Zij houdt deze mooie positie voor Nederland vast. Even lijkt er niet meer in te zitten dan dat.

Tot Femke Bol het stokje overneemt. De wereldkampioene van de 400 meter horden haalt, na een knallende sprint, de nummers 2 (Groot-Brittannië) en 1 (Jamaica) in.

Verkeerde stokwissel

Het was een historische race, want een Nederlandse estafetteploeg behaalde nooit eerder een gouden medaille op een WK. Het was wel zo dat kanshebber, het estafetteteam van de Verenigde Staten, tijdens deze finale ontbrak. Zij werden al wel zeven keer eerder kampioen op dit onderdeel, maar werden gediskwalificeerd vanwege een verkeerde stokwissel. Met deze gouden plak heeft het Nederlandse team in totaal vijf medailles gehaald op dit WK.