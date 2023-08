112-nieuws: container valt van vrachtwagen • vrouw (27) omgekomen op N65

05.51

In een loods van Afvalstoffendienst Den Bosch aan de Treurenburg in Den Bosch woedt sinds vier uur vannacht brand. De loods is ingedeeld in vakken en zeker twee daarvan zouden vlam hebben gevat. Aan de buitenkant van de loods zijn geen vlammen te zien, maar bij de brand komt volgens een 112-correspondent wel ontzettend veel rook vrij. "Die stinkende rook trekt laag over de wijk Maaspoort." Wat er precies in brand staat in de loods, is nog niet bekendgemaakt.

