'Smeulbrand' bij afvalverwerker zorgt nog uren voor rookoverlast

Een brand bij de Afvalstoffendienst aan de Treurenburg in Den Bosch heeft maandag vroeg in de ochtend voor flinke stank gezorgd in de wijk Maaspoort. Rond half negen is de brand onder controle volgens een woordvoerder. Maar het plastic smeult nog. En dat zorgt opnieuw voor rookoverlast op het bedrijventerrein en in de wijk Maaspoort.De brand woedde in een berg plastic in een loods. De brand brak rond vier uur 's ochtends uit.

Om deze 'smeulbrand', zoals de brandweer het noemt, helemaal uit te krijgen moet het plastic naar buiten worden gereden om daar te worden afgeblust. Daarbij komt opnieuw veel rook vrij. Rook waarvan bedrijven in de omgeving last kunnen hebben, zo zegt de woordvoerder. Om die reden is een NL-alert verstuurd. Bedrijven in de omgeving hoeven niet te worden ontruimd. "Maar als je een kwetsbare gezondheid hebt, is het niet goed de hele dag in deze rook te werken", stelt de woordvoerder. "Advies aan bedrijven in de buurt is daarom om die mensen naar huis te sturen." De afhandeling van de brand kan volgens de gemeente Den Bosch nog enkele uren duren. Aan de buitenkant van de loods waren maandagochtend vroeg geen vlammen te zien, maar bij de brand kwam toe volgens een 112-correspondent ook toen ontzettend veel rook vrij. "Die stinkende rook trok laag over de wijk Maaspoort."

Diverse hulpdiensten werden opgeroepen vanwege de brand bij de afvalverwerker in Den Bosch (foto: Bart Meesters).