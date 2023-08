Robert en zijn ouders zitten 4 uur lang in huis met verwarde man op het dak

Vier uur lang zaten Robert Schoenmakers en zijn ouders (90 en 93) zondagavond vast in huis omdat ER een verwarde man op het dak zat. De man gooide zondagavond dakpannen naar beneden en viel uiteindelijk van het dak naar beneden. “Het was heel angstig. Je voelt de onmacht op zo’n moment”, vertelt Robert aan Omroep Brabant.

De verwarde man heeft een spoor van vernielingen achtergelaten. Hij klom over de daken van zeker acht huizen aan de Broekhovenseweg in Tilburg en van al die huizen liggen dakpannen op straat en in tuinen. Bij het huis van de familie Schoenmakers kon de man niet verder en daar heeft hij dan ook de meeste schade aangericht. “Mijn ouders zijn vooral heel erg boos. Waarom dit huis, willen ze weten”, begint Robert.

Volgens ooggetuigen werd de man rond half elf moe. Een van de leden van het arrestatieteam ging op dat moment het dak op. “De verwarde man wilde vluchten en sprong naar beneden. Mijn vader zat beneden aan tafel en zag ‘m zo door het afdak van het terras vallen." Zijn val is ook te zien op een video die achterburen hebben gemaakt. "De schade is groot. Het afdak is helemaal kapot, de tuinmeubels zijn kapot.”

“We moesten binnen blijven, we mochten niet naar buiten”, gaat Robert verder. “Het was heel angstig. Elke keer hoorde je klappen van dakpannen die naar beneden werden gegooid. We waren bang dat hij naar binnen zou komen.”

Eerder op de dag zorgde de man om de hoek, aan de Groenstraat, ook al voor overlast. “Hij liep hier de parkeerplaats op, de politie liep achter hem aan”, vertelt Frans Joseph die daar woont. “De man riep hele tijd: ‘No way, no way, no way!’ En toen begon hij onder de auto's te kruipen.”

Niet veel later staan er vier politieauto’s en een ambulance bij Frans voor de deur. “Een aantal agenten legden de man op de grond. Hij kreeg een spuitje en werd met de ambulance afgevoerd.” Hij is dan ook enorm verbaasd als hij paar uur later de man op het dak ziet zitten. “Ergens gaat er iets mis in de zorg. Als hij meteen de juiste hulp had gekregen, was het niet zover gekomen.”

De politie zei zondagavond dat de man vermoedelijk in een psychose verkeerde. Robert Schoenmakers kan dat bevestigen. “Ik ben op zolder gaan kijken en keek hem recht in zijn ogen aan. Hij was de weg helemaal kwijt, hij had duidelijk hulp nodig.”

“Ik hoop dat ze hem nu goed gaan begeleiden dat zoiets nooit meer kan gebeuren”, besluit Frans. En de ouders van Robert? “Die zijn niet uit het veld te slaan. De schade wordt opgenomen, alles wordt gerepareerd en dan gaan we weer vrolijk verder met ons leventje.”

