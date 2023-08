Mark Gillis oog in oog met zijn overvallers: 'Het blijft een nachtmerrie'

Realityster Mark Gillis stond dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch oog in oog met de mannen die ervan verdacht worden dat ze hem met veel geweld hebben overvallen. Dat gebeurde in november 2021 bij zijn chalet in vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Gillis werd bij de overval onder meer met pepperspray in zijn gezicht gespoten, geschopt, geslagen en met een taser bewerkt.

Gespannen kwam Mark Gillis samen met zijn vader Peter en diens vriendin Wendy aan bij de rechtbank in Den Bosch. "Ik heb er vannacht niet goed van geslapen", vertelt hij. "Het zal een heftige dag worden, want je beleeft het zo weer helemaal opnieuw." Twee verdachten zijn in de rechtbank aanwezig. De derde wilde niet komen, mede door de vele media-aandacht. De mannen worden ervan verdacht in de nacht van 6 op 7 november 2021 Mark Gillis bij zijn chalet te hebben overvallen en hem flink te hebben toegetakeld.

"Ze wilden de kluis, maar ik heb geen kluis."

Met veel geweld wordt Mark die nacht overmeesterd. Hij wordt met tiewraps, ducttape en een telefoonkabel vastgebonden en mishandeld. De mannen roepen dat ze de kluis willen, maar hij heeft geen kluis. De mannen dreigen hem in zijn rug te steken als hij niet meewerkt. Ook zeggen de overvallers dat ze Marks vader, zus en broer al te pakken hebben. Mark besluit te vertellen dat er geld in de keukenla ligt. Dat bedrag nemen de overvallers mee, samen met zestien horloges, een dure aansteker, armbanden, zijn telefoon en een zonnebril. Daarna laten ze Gillis hulpeloos en vastgebonden achter. De overval duurde bijna een half uur. De verdachten willen niet veel zeggen tijdens de zitting. De ene verwijst steeds naar een eerder afgelegde verklaring. De ander ontkent dat hij bij de overval betrokken was. Volgens hem is zijn DNA op Mark Gillis gevonden doordat hij handschoenen aan iemand had uitgeleend. Aan wie dat wil hij niet zeggen.

"Ik werd naar binnen gesleept alsof ik een stuk straatvuil was."