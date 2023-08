Tim rijdt verkeersregelaar omver na festival en moet rijbewijs inleveren

De 28-jarige Tim uit Eindhoven heeft een taakstraf van 200 uur gekregen, omdat hij vorig jaar mei in zijn woonplaats met zijn auto een verkeersregelaar omver heeft gereden. Ook reed hij een vrouw aan. Vanwege deze verkeersovertredingen is hij bovendien negen maanden zijn rijbewijs kwijt. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft de Eindhovenaar onverantwoord gereden en zich niet bekommerd om de slachtoffers.

De verkeersregelaar, de 50-jarige Salim Sert, werd na de botsing meters op de wagen van de Eindhovenaar meegesleurd. Hij liep onder meer een gebroken voet op. De vrouw die werd geraakt, liep verwondingen op aan haar kuit. De ongelukken gebeurden na het muziekfestival Bontgenoten. Tim negeerde verschillende stoptekens van de verkeersregelaar, al verklaarde hij tijdens de zitting dat hij niks had gezien totdat de verkeersregelaar plotseling op de motorkap van zijn auto lag. Sert werd enkele meters meegesleurd. Hij hield er behalve een gebroken voet ook een maandenlange zware hoofdpijn aan over. De verkeersregelaar is sinds kort pas weer aan het werk. Hij kan nog steeds niet lang staan. Paniek

Tim werd in de nacht na het festival thuis aangehouden. Hij was in paniek meteen naar huis gereden. ”Ik wist niet wat ik moest doen. Ik heb een biertje gedronken en een jointje gerookt om mezelf te kalmeren", verklaarde hij zijn vlucht. Toch wil Sert het hem vergeven: "Hij heeft zijn excuses aangeboden en gezegd dat hij ervan geleerd heeft. Mijn moslimgeloof wil graag dat je vergeeft. Iedereen moet namelijk weer verder met zijn leven." Nog voor de zitting, twee weken geleden, gaven de twee elkaar een bemoedigend schouderklopje. "Vandaar dat ik een goed gevoel had voor deze uitspraak", zo zei de advocate van Tim. Zware mishandeling

Het Openbaar Ministerie wilde de verdachte eerst vervolgen voor poging tot doodslag. Omdat niet aangetoond kan worden dat Tim tijdens de aanrijding te veel gedronken had en te hard reed, werd de beschuldiging afgezwakt tot zware mishandeling. Twee weken eiste de officier van justitie een taakstraf van 200 uur en intrekken van het rijbewijs voor negen maanden. De rechtbank legde hem dezelfde straf op. Daarnaast krijgt Tim drie maanden celstraf die hij moet uitzitten wanneer hij de komende drie jaar weer in de fout gaat. Ook moet de Eindhovenaar zich melden bij de reclassering en zich laten behandelen. Als hij zich niet aan de voorwaarden houdt, raakt hij zijn rijbewijs nog langer kwijt. Zijn auto krijgt hij wel terug. De advocate van de Eindhovenaar gaat ervan uit dat zijn cliënt zich bij de uitspraak neerlegt.