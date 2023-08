112-nieuws: auto botst tegen bord op N279 • 345 hardrijders gepakt

09.35

Bij een snelheidscontrole op de Run in Veldhoven zijn gisterochtend 345 hardrijders tegen de lamp gelopen. In totaal werden in zes uur 1729 auto's gecontroleerd. Dat betekent dat zo'n twintig procent van de gecontroleerde automobilisten te hard reed. De hoogst gemeten snelheid was 95 kilometer per uur. Op de Run is de toegestane snelheid vijftig kilometer per uur.