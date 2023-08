112-nieuws: auto botst tegen bord op N279 • vermist meisje (12) terecht

08.00

Het meisje van 12 dat gisteren werd vermist in Tilburg is terecht. Dat melden wijkagenten op Instagram. Het meisje was voor het laatst gezien in de omgeving van het Albert Heijn-filiaal aan de Jan Heijnstraat. Ze is in goede gezondheid gevonden, laten de wijkagenten weten. waar precies is niet duidelijk.