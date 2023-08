112-nieuws: dode gevonden in Eindhoven • fietsendief opgepakt

19.20

De politie heeft vanochtend in Roosendaal een fietsendief aangehouden. Iemand belde vanochtend naar het politiebureau omdat zijn of haar fiets was gestolen. Omdat de fiets een track and trace systeem had, konden de agenten direct naar het adres waar de gestolen fiets zou moeten staan. Daar stonden nog vier andere gestolen fietsen. Er waren ook camerabeelden van de diefstal. Vlak nadat de politie de gestolen fietsen mee naar het bureau had genomen, zag een wijkagent een man lopen die hij herkende van de camerabeelden waarop de dief stond. De man is direct aangehouden en zit nog vast.