Zware mishandeling tijdens stapavond, politie deelt foto’s van verdachten

De politie heeft beelden naar buiten gebracht van twee jongens die verdacht worden van een mishandeling in Eindhoven eind juli. Na een avond stappen zouden ze drie andere jongens in elkaar hebben geslagen op de Oude Stadsgracht. Dat ging zo hard dat de slachtoffers zich er nog maar weinig van herinneren. De politie is op zoek naar mensen die de jongens op de foto's herkennen.

Het incident gebeurde in de nacht van 29 op 30 juli om vier uur 's nachts. De slachtoffers liepen op de Oude Stadsgracht in het centrum van de stad en werden daar aangesproken door de daders. Er ontstond een kort gesprek. Toen de jongens doorliepen, kregen ze uit het niets klappen. Veel omstanders

Ze raakten gewond en kunnen zich niet veel meer herinneren van de mishandeling. Uit onderzoek en camerabeelden blijkt dat veel mensen het die nacht zagen gebeuren, maar het is niet duidelijk of er iemand probeerde in te grijpen. De politie heeft een paar dagen na de mishandeling al een getuige gesproken, maar is op zoek naar meer mensen die iets gezien hebben. De politie is op zoek naar een blonde jongen met een wit shirt en een witte broek aan. De andere verdachte is lichtgetint, heeft donker haar en droeg die avond een zwart T-shirt en een grijze broek. LEES OOK: Jongens mishandeld na stappen in Eindhoven, één krijgt trap tegen z'n hoofd