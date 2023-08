Johan van Laarhoven is dicht bij 'deal' met justitie, einde proces in zicht

Het proces tegen de Tilburgse wietpioniers Johan en Frans van Laarhoven gaat er vrijwel zeker nooit meer komen. De broers zouden jaren terug twintig miljoen euro aan belasting hebben ontdoken. Maar na jarenlang onderhandelen met het Openbaar Ministerie is nu dan toch echt een overeenkomst in zicht. Mogelijk in oktober al. Maar iedereen zwijgt over de afspraken, nog even.

Johan en Frans, het investerings- en vastgoedbedrijf die zijn opgezet door de broers en de huidige directeur Marco de Jong, worden verdacht van een reeks misdrijven. Die zouden zich hebben afgespeeld van 2008 tot 2016. Het gaat onder meer het runnen van een misdaadorganisatie. Witwassen in Nederland, Thailand, Cyprus en Panama. En het onjuist opgeven van belasting. Twintig miljoen euro kwam nooit bij de belastingdienst terecht en volgens het OM had dat wel gemoeten.

Ook enkele vondsten van een voorraad wiet staan op de aanklacht. Die zijn altijd gezien als bijzaak, omdat de broers The Grass Company leidden. Zo'n bedrijf heeft nou eenmaal wiet nodig voor de vier coffeeshops in Den Bosch en Tilburg.

'Voortgang'

Donderdag was er een tussentijdse zitting in de rechtbank van Breda. Die duurde amper tien minuten. Concreet werd het niet. "Er is een gestage voortgang om te komen tot een afwikkeling van deze zaak", zei de officier van justitie tegen de rechtbank. Een van de rechters vroeg: "Wordt er gesproken over een overeenkomst?" De officier bevestigde dat.

"Het is een vrij complexe hoeveelheid. Eerst waren we optimistischer over de snelheid maar het heeft meer tijd nodig", volgens de officier. Hij zei dat het OM ook wacht op info uit het buitenland, waaronder Spanje. Daarop vroeg een van de rechters: "ziet het op de betaling, loopt het daar op vast?" ‘Ja’ zei de officier, opnieuw zonder uit te weiden. Hij wilde de vragen wel schriftelijk beantwoorden in verband met de 'schuldvaststelllingen'.

Goede sfeer

De advocaten zeiden in de zaal weinig. "Ook de verdediging hoopt op een spoedige afwikkeling", zei een van hen. "Liefst op zo korte mogelijke termijn. Ergens in oktober, dat heeft ook de voorkeur van Johan van Laarhoven." Maar ook hier, geen verder uitleg. Ook niet na afloop, van niemand. De onderlinge sfeer was opvallend goed. Dat was ooit anders.

Het OM stuurde jarenlang aan op een proces. Dat werd uitgesteld omdat Johan in Thailand in 2014 opgepakt werd en daar de cel in ging. Zijn advocaten stelden dat de Nederlandse autoriteiten Johan daar opzettelijk zwart hadden lopen maken, 'voor de leeuwen gegooid'. Daardoor belandde Johan met dik honderd jaar celstraf in een vieze en mensonterende gevangenis. In hoger beroep werd zijn straf verlaagd. Die celstraf heeft Johan intussen, deels in Vught, volledig uitgezeten.

Vastgelopen

Het OM suggereerde dat de broers een spelletje speelden en de boel vertraagden om onder een straf uit te komen. Jaren terug leek het alsof alle partijen de hakken zo in het zand hadden gezet dat er geen beweging meer in zat.

Maar begin 2021 werd bekend gemaakt dat er over een schikking was gesproken. Het openbaar ministerie (OM) en de verdachten zouden er dan onderling uitkomen, zonder rechtszaak. Bij een schikking legt een verdachte een schuldbekentenis af en betaalt een boete. Bij andere schikkingszaken werd achteraf het bedrag bekend gemaakt, de concrete afspraken niet.

De verdachten waren er donderdag niet bij in Breda.

Drie jaar geleden maakte Omroep Brabant een uitlegvideo over Johan van Laarhoven