112-nieuws: busjes botsen op elkaar • brand in vrachtwagen door wespennest

11.10

Over de zaak van de heftige overval in een huis in Veldhoven zijn dertig tips binnengekomen bij de politie. De zaak werd deze week behandeld in opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Op zondagavond 18 juni stormden vier of vijf gemaskerde mannen via de openstaande achterdeur een huis binnen. De bewoners werden zwaar mishandeld door de overvallers en ook hun hond krijgt een schop.

