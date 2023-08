112-nieuws: gewonde bij frontale botsing • winkeldief gezocht

23.15



Een winkeldief heeft voor zo'n vijfhonderd euro aan Nivea verzorgingsproducten gestolen bij het Kruidvat in Helmond. De politie deelt daarom beelden van de verdachte die donderdag 20 juli rond het middaguur de winkel aan de Hoofdstraat binnen liep. Op beelden is te zien dat de man naar het schap loopt, even wacht tot er niemand in de buurt is en vervolgens zijn tas vult met spullen.

Het vermoeden is dat de man deze spullen online verkoopt. De politie zoekt getuigen en mensen die weten wie de man is.