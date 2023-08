Peter Bosz spreekt van een 'droomstart' maar blijft kritisch op zijn ploeg

De blijdschap op het veld was groot bij PSV na de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. Ook trainer Peter Bosz was op zijn manier erg tevreden over de prestaties van zijn ploeg. De eerste maand onder leiding van de hoofdtrainer verloren de Eindhovenaren nog niet.

En dus kan zelfs Peter Bosz alleen maar tevreden zijn, toch? “Ik vond ons vorige week eigenlijk beter”, moest de trainer eerst toch nog een kleine kritische nooit plaatsen. Maar na een 5-1 zege op Rangers en plaatsing voor de groepsfase van de Champions League volgden al snel lovende woorden. “Dit is een droomstart”, erkende Bosz. “Ik kreeg van iedereen aan het begin te horen dat de augustusmaand het belangrijkste was. Volgens mij zijn we die goed doorgekomen. We winnen de supercup, winnen beide competitiewedstrijden en plaatsen van ons voor de Champions League.”

"Dit is meer een prijs dan de supercup"

Een terechte opsomming van de trainer die vooral merkte dat de laatste prestatie net wat meer losmaakt in Eindhoven. “Dit is meer een prijs dan de supercup. Dit is belangrijker voor de club en voor de ontwikkeling van spelers.” Want na wat lovende woorden liggen er bij Bosz altijd kritische woorden om de hoek. “Vandaag zie ik mijn ploeg ook fouten maken die in de Champions League afgestraft gaan worden. Die jongens zullen dat gaan voelen, maar daar leer je ook van. Er zijn nog genoeg dingen waar ik mij zorgen om maak.”

"We willen nog een centrale verdediger aan de selectie toevoegen"