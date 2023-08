Drukte op snelwegen, onder meer door ongelukken op A2 en A29

Het was donderdag aan het einde van de middag druk op de Brabantse snelwegen. Op verschillende plekken zijn ongelukken gebeurd. Onder meer op de A2 stond verkeer op twee verschillende plekken een uur in de file. De A29 is nog tot zeven uur 's avonds dicht door een ongeluk.

Op de A2 stond het op verschillende plekken vast. Zo gebeurde rond kwart over vijf een ongeluk met meerdere voertuigen bij Valkenswaard. De weg was dicht in de richting van Eindhoven naar Maastricht, wat leidde tot een uur vertraging. Ook op de parallelweg, de N2, deed verkeer er drie kwartier langer over. Iets voor zes uur waren de voertuigen geborgen en kon de weg weer worden vrijgegeven. Beide files namen daarna weer af.

Van Eindhoven naar Utrecht stond het op de A2 vast vanaf Boxtel. Verkeer kreeg te maken met zo'n 25 kilometer file, wat leidde tot ruim een uur vertraging. Rond half zeven was de file bijna verholpen.

Op de A50 van Oss naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. De weg was dicht, maar is inmiddels weer vrij. Er stond rond kwart voor zes nog zeven kilometer file.

A29 al uren dicht

De A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam is sinds het begin van de middag dicht. Daar gebeurde een heftige botsing tussen twee vrachtwagens. De weg is nog tot zeker zeven uur 's avonds dicht. Verkeer krijgt het advies om te rijden via Dordrecht over de A59, A17, A16 en A15, maar ook daar staat het vast. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht staat bijna een uur file en op de aansluitende A16 van Breda naar Rotterdam staat drie kwartier file.