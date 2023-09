112-nieuws: ongeluk op A58, rijstroken dicht • bestuurders negeren bord

13.34

De 14-jarige Sterre van den Brand uit het dorp Rijnsburg (Zuid-Holland) is sinds gisteren vermist geraakt in Leiden. Ze is voor het laatst gezien op het treinstation in Breda.

"Het vermoeden bestaat dat ze zich in de regio van Breda bevindt", schrijft de politie. Wie haar ziet of meer weet over de vermissing wordt verzocht contact op te nemen.