112-nieuws: rijstrook van A58 weer open • auto botst tegen boom

09.52

Een 29-jarige vrouw uit Sint-Michielsgestel die sinds vorige week donderdag vermist was, is weer terecht. De politie sprak eerder van een 'urgente vermissing'. De politie meldt vrijdagochtend echter dat ze gevonden is.

08.09 – Auto botst tegen boom

Op het Kraanmeer in Erp is vrijdagochtend een auto tegen een boom gebotst. De bestuurster is nagekeken in de ambulance maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis te worden gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.