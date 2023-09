Rayan zit in Spaanse cel, familie probeert hem wanhopig vrij te krijgen

Een 35-jarige Tilburger van Marokkaanse afkomst wordt al vijf weken vastgehouden in Spanje op verdenking van terrorisme. Volgens de Spaanse autoriteiten zou Rayan lid zijn van een terreurcel in Arnhem. Volgens de man zelf is hij in de problemen gekomen doordat Nederland onjuiste informatie heeft gedeeld met Spanje. De familie van Rayan probeert hem uit alle macht vrij te krijgen, maar tot nu zonder resultaat.

NRC meldt dat de man volgens het Openbaar Ministerie door Nederland niet wordt gezocht voor terrorismeverdenking. De woordvoerder liet ook weten geen idee te hebben waar Spanje de verdenking vandaan haalt. Ook volgens de politie wordt hij niet wordt verdacht van terrorisme en is er geen informatie gedeeld met Spanje over vermeende terreurbanden.

Rayan kreeg op het bureau te horen dat hij als een 'gevaar voor de nationale veiligheid' wordt gezien, zo meldde NRC Handelsblad eerder . Tijdens een hoorzitting werd verteld dat hij lid zou zijn van een islamitisch-jihadistische groep uit Arnhem. Dat was zo'n vijf weken geleden, sindsdien zit hij vast in een detentiecentrum in Valencia.

Rayan werd op 24 juli gearresteerd in een hotel in Burgos, een stad in het noorden van Spanje, toen hij samen met zijn vrouw op vakantie was. "Ze hadden daar een nachtje geslapen en waren bezig met een roadtrip door Europa richting Marokko", vertelt Amin, de zwager van de Tilburger. "Na het ontbijt werd er opeens op de deur gebonkt van hun hotelkamer en namen agenten hem mee. Mijn zusje bleef verbijsterd achter."

Volgens Amin, die zelf ook in Tilburg woont, gaat het niet goed met zijn zwager. "Hij zit er helemaal doorheen", zegt hij somber. "Al meerdere keren is hij ziek geweest. Ook raakte hij ongewild betrokken bij twee gevechten, waardoor hij gewond raakte. Vandaag is hij in hongerstaking gegaan, uit pure wanhoop. Zijn rechten als burger worden geschonden en dat heeft zoveel impact."

Amin noemt zijn zwager 'een gouden gast, een harde werker en iemand die in zijn vrije tijd graag op het water is'. "Hij droomde ervan om ooit naar de Verenigde Staten en het Caribisch gebied te zeilen. Maar dat kan hij met deze beschuldigingen waarschijnlijk wel vergeten. Ook al is hij onschuldig, dit zal hem altijd achtervolgen."

Amin vertelt: "Hij kreeg na zijn arrestatie te horen dat hij sinds oktober Spanje helemaal niet meer binnen mag omdat hij op een verdenkingslijst staat. Tot 2032 is Spanje verboden terrein voor hem. Maar daar wist hij helemaal niets van. Hij heeft hier niks mee te maken en is onschuldig." De familie weet zeker dat Nederland een fout heeft gemaakt.

Ook de vrouw van Rayan is er helemaal kapot van. "Ze is nog weken in Spanje gebleven, in de hoop hem vrij te krijgen", vertelt Amin. "Maar uiteindelijk is ze in haar eentje teleurgesteld naar huis gegaan."

De familie klopte aan bij allerlei instanties, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade. Vrijdag was er een gesprek met de burgemeester van Arnhem. "Hij zei dat Rayan snel uitgeleverd wordt aan Nederland." De familie vroeg ook een gesprek met de burgemeester van Tilburg. "Van hem hebben we helaas nog niets gehoord."

"Mijn zwager moet zo snel mogelijk vrijkomen, maar tot nu toe gebeurt er niets. Dat is heel pijnlijk. Ons vertrouwen in de rechtsstaat is weg", zegt Amin,

Een online petitie om Rayan naar huis te krijgen, is inmiddels ruim 4700 keer getekend. Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten niets over mogelijke terreurbanden van de man te kunnen zeggen.

Op verzoek van de familie gebruiken we niet de echte namen van Rayan en Amin.