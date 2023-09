PSV haalt met Bella-Kotchap gewenste defensieve versterking

PSV huurt de 21-jarige Duitser Armel Bella-Kotchap voor één jaar van Southampton FC. De club zegt hiermee de gewenste defensieve versterking te hebben binnengehaald. Bella-Kotchap speelde als centrale verdediger afgelopen seizoen 28 wedstrijden in de Engelse Premier League.

Hij speelde sinds vorig jaar bij het inmiddels gedegradeerde Southampton. De Duitser kwam toen over van VfL Bochum, waar hij als zeventienjarige debuteerde in de tweede Bundesliga.

"We maakten er geen geheim van dat we op zoek waren naar een extra optie voor de achterhoede", zegt directeur voetbalzaken Earnest Stewart. "Ondanks zijn jonge leeftijd is hij een speler met Premier League- én Bundesliga-ervaring. Hij kan de positie precies invullen zoals we dat graag zien. Hij is snel, fysiek sterk en ook nog eens goed aan de bal. Ik kijk ernaar uit om hem in het elftal in actie te zien."

PSV en Anwar El Ghazi hebben met wederzijdse goedkeuring het contract van de aanvaller ontbonden. El Ghazi kwam in de zomer van 2022 over van Aston Villa. In de 33 officiële wedstrijden dat El Ghazi voor PSV in actie kwam scoorde hij negen keer en gaf hij nog eens twee doelpunten aan. De voetballer won met PSV de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.