112-nieuws: auto in sloot in Moerdijk • meisje (14) beroofd door jongen

10.11

Op de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek is gisteravond een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland aangehouden. Hij reed rond zonder geldig rijbewijs, had ook geen andere vorm van legitimatie bij zich en leek onder invloed van drugs. Zijn auto bleek niet verzekerd. De man werd meegenomen naar het cellencomplex in Breda. Een indicatieve test wees uit dat hij waarschijnlijk cocaïne had gebruikt. Hij is na enkele uren in vrijgelaten met verschillende bekeuringen op zak.