Peter Bosz vond de wedstrijd tegen RKC moeilijker dan Rangers

PSV bleef dankzij een overwinning op RKC zaterdag foutloos in de Eredivisie. De Eindhovense titelkandidaat bekroonde daarmee een geweldige week waarin Champions Leaguevoetbal eindelijk weer werd veiliggesteld. Ondanks de 4-0 zege op RKC vond coach Peter Bosz de wedstrijd tegen RKC moeilijker dan die regen Rangers. Hij vond dat zijn spelers zaterdag moesten laten zien dat ze de Champions League waard zijn.

“De jongens hadden blauwe schouders na woensdag”, doelde de trainer op de vele complimenten die zijn ploeg had gekregen. “Maar twee dagen later moet je tegen RKC. Als je kampioen wil worden, moet je hier winnen. Deze wedstrijd was moeilijker dan die tegen Rangers.”

Hij doelde daarbij dat het voor zijn ploeg lastig was om een bepaalde scherpte op te roepen. “Je moet na zo’n goede prestatie de spanningsboog terug zien te krijgen”, verklaarde de oefenmeester. “Dat vraagt veel energie, maar was terug te zien. Die tweede goal viel door het goed druk zetten van de voorhoede. Daar was ik heel blij mee.”

Bosz was ook blij met de nieuwe centrale verdediger die op de laatste dag nog werd gepresenteerd. Armel Bella-Kotchap wordt gehuurd van het Engelse Southampton. “Hij is precies het type verdediger dat we zochten. Hij is een pure verdediger die zijn duels wint. Hij is sterk in de lucht maar kan ook met ruimte in de rug voetbalen. Hij is erg snel.”